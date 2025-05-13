Ограничение движения транспорта в Киеве будет действовать 14 и 15 мая, однако оно не будет длинным

Ограничение движения транспорта в Киеве начнет действовать в городе с 14 мая, однако, эти меры носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Предупреждение об этом опубликовали в КГГА.

Так, ограничение движения транспорта в Киеве будет действовать 14 и 15 мая с 8:00 до 19:00. Частично перекроют проезд на перекрестке улицы Строителей с бульваром Верховной Рады.

В этот период дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части перекрестка. В коммунальной корпорации подчеркивают, что работы будут проводить при благоприятных погодных условиях. УК «Киевавтодор» извиняется за временные неудобства и просит учитывать обстоятельства при планировании маршрута.

Также сообщается, что ограничение движения транспорта в Киеве было снято на Воскресенке. Там возобновили курсирование трамваев, временно не работавших из-за аварии на инженерных сетях.

Как сообщила Киевская городская государственная администрация, движение электротранспорта возобновлено в полном объеме после завершения восстановительных работ на улице Остафия Дашкевича.

Согласно обновленному графику, на свои маршруты вернулись трамваи №№ 22, 27, 28, 33 и 35. В этой связи отменен временный автобусный маршрут № 28-Т, обеспечивавший подвоз пассажиров на период ремонта.

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