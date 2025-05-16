Подорожчання молочних продуктів у Харкові зафіксували в більшості торговельних мереж.

Подорожчання молочних продуктів у Харкові зафіксовано в середині травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Про це свідчать дані порталу "Мінфін".

Зокрема, молоко «Простонаше» 1% (900 мл) наразі коштує в середньому 53,56 грн, що на 5,45 більше, ніж місяць тому. Найдорожче його продають у Megamarket — 57,30, найдешевше — у Metro за 49,82.

Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) також подорожчав — до 65,95 гривень, проти 60,74 у квітні. Найвища ціна зафіксована в Metro (76,90), найнижча — в Auchan (53,90). Ціни на вершки «Простонаше» 10% (200 мл) зросли несуттєво — з 35,14 грн до 35,37.

Сметана «Президент» 15% (350 г) здорожчала на 1 гривню, до 53,99. Найвищу середню вартість демонструє сир «Комо» традиційний 50% — 544 за кілограм, що на 19 грн більше, ніж минулого місяця.

Натомість у харківській мережі «Рост» молочна продукція теж наразі має таку вартість: молоко TF Mileko (900 г) — 37,06 гривень, сметана «Українська» 21% (400 г) — 49,90, вершки «Буренка» 33% (200 г) — 71,49, кефір «Ферма» 1% (840 г) — 54,40.

Подорожчання молочних продуктів у Харкові обумовлене коливаннями закупівельних цін, сезонністю та логістичними витратами.

Споживачам радять уважно стежити за змінами цін та порівнювати пропозиції в різних торговельних мережах перед покупкою.

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