Подорожание молочных продуктов в Харькове зафиксировано в середине мая 2025, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

В частности, молоко «Простонаше» 1% (900 мл) в настоящее время стоит в среднем 53,56 грн, что на 5,45 больше, чем месяц назад. Дороже всего его продают в Megamarket — 57,30, дешевле всего — в Metro за 49,82.

Кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) также подорожал — до 65,95 гривен, против 60,74 в апреле. Самая высокая цена зафиксирована у Metro (76,90), самая низкая – у Auchan (53,90). Цены на сливки «Простонаше» 10% (200 мл) выросли несущественно – с 35,14 грн до 35,37.

Сметана "Президент" 15% (350 г) подорожала на 1 гривну, до 53,99. Высокую среднюю стоимость демонстрирует сыр «Комо» традиционный 50% — 544 за килограмм, что на 19 грн больше, чем в прошлом месяце.

Зато в харьковской сети «Рост» молочная продукция тоже имеет такую ​​стоимость: молоко TF Mileko (900 г) — 37,06 гривен, сметана «Украинская» 21% (400 г) — 49,90, сливки «Буренка» 33% (200 г) — 71,49 54,40.

Подорожание молочных продуктов в Харькове обусловлено колебаниями закупочных цен, сезонностью и логистическими издержками.

Потребителям советуют внимательно следить за изменениями цен и сравнивать предложения в разных торговых сетях перед покупкой.

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