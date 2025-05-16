Подорожчання хліба в Одесі вже вдарило по гаманцях місцевих жителів, які змушені шукати більш вигідні вваріанти.

Подорожчання хліба в Одесі зафіксовано станом на середину травня, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, ціни на пшеничний та житній хліб зросли порівняно з попереднім місяцем.

Найбільше здорожчання стосується популярних сортів нарізаного пшеничного, що представлений у великих торговельних мережах.

Так, станом на 15 травня 2025 року, середня ціна пшеничного нарізкою вагою 650 грамів становить 43,65 грн, тоді як у квітні вона була 41,53. У мережі Novus такий товар коштує 47,49 гривень, у Megamarket — 39,80.

Ще більше зростання спостерігається на “Цар” (600 г): середня ціна у травні — 47,17 грн, тоді як у квітні вона була 43,38 грн. Продукт представлений, зокрема, в Metro.

Що ж до житнього, зокрема “Riga Бородинівського” (300 г), ситуація дещо стабільніша. У магазинах Metro та Auchan він коштує 44,90 гривні. Середній цінник в травні збігається з поточними розцінками, а у квітні становила 45,83 грн — тобто тут навіть зафіксовано незначне здешевлення.

Подорожчання хліба в Одесі пояснюється, зокрема, коливаннями цін на борошно, енергоносії та логістичні витрати. Експерти не виключають подальшого зростання вартості у разі збереження поточних тенденцій на ринку.

Мешканцям рекомендують стежити за акційними пропозиціями торговельних мереж, аби зменшити витрати на основні продукти.

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