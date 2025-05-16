Подорожание хлеба в Одессе уже ударило по кошелькам местных жителей, вынужденных искать более выгодные варианты.

Подорожание хлеба в Одессе зафиксировано по состоянию на середину мая, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , цены на пшеничный и ржаной хлеб выросли по сравнению с предыдущим месяцем.

Наибольшее удорожание касается популярных сортов нарезанного пшеничного, представленного в крупных торговых сетях.

Так, по состоянию на 15 мая 2025 года, средняя цена пшеничного нарезкой весом 650 грамм составляет 43,65 грн, тогда как в апреле она была 41,53. В сети Novus такой товар стоит 47,49 гривен, в Megamarket – 39,80.

Еще больший рост наблюдается на Царь (600 г): средняя цена в мае — 47,17 грн, тогда как в апреле она была 43,38 грн. Продукт представлен, в частности, в Metro.

Что касается ржаного, в частности Riga Бородиновского (300 г), ситуация несколько стабильнее. В магазинах Metro и Auchan стоит 44,90 гривны. Средний ценник в мае совпадает с текущими расценками, а в апреле составил 45,83 грн — то есть здесь даже зафиксировано незначительное удешевление.

Подорожание хлеба в Одессе объясняется, в частности, колебаниями цен на муку, энергоносители и логистические затраты. Эксперты не исключают дальнейшего роста стоимости при сохранении текущих тенденций на рынке.

Жителям рекомендуют следить за акционными предложениями торговых сетей, чтобы снизить затраты на основные продукты.