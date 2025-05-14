Енергетики попередили, в який час у Харкові та області діятимуть графіки відключення світла 15 травня 2025 року, повідомляє Politeka.
За даними обленерго, в Харкові графіки відключення світла будуть застосовуватися в четвер і пʼятницю, 15-16 травня, в Салтівському районі міста з 8:00 до 19:00. Знеструмлення повністю чи чистково торкнуться вулиць Амосова, Благодатна, Велозаводська, Єдності, Естонська, Карпатська, Литовська, Салтівське шосе, Соловʼїна, Сонячна, проспект Тракторобудівників, 1-й Карпатський пр-д, Карпатський пр-д.
Крім того, 15 травня гріфіки відключення світла діятимуть у межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області, пише Politeka.
Без електроенергії з 9:00:05 до 16:09:59 в четвер залишиться частина мешканців таких населених пунктів:
- Люботин по вул. Медвежий;
- Манченки по вулицях Залізнична, Культури, Руслана Шимона, Івана Богуна, Дачна, Затишна, Коцюбинського, Лесі Українки, провулків Козацький, Лесі Українки, Веселий;
- Мищенки (вул. Літня, Вільшанська, Весняна, Вишнева, Космічна, Мічуріна, Мирна, Протонівська, Степова, Широка, пров. Весняний);
- Нестеренки (Олени Пчілки, Набережна, Полтавський шлях, в-д Дарвіна, в-д Набережний, Леніна);
- Смородське (сад.тов.Смородське-1);
- Травневе (вул.Фабрична);
- Ударне (пров. Ударний).
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