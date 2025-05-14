В четверг, 15 мая 2025 года, в Харькове и области снова будут введены локальные графики отключения света.

Энергетики предупредили, в какое время в Харькове и области будут действовать графики отключения света 15 мая 2025 года, сообщает Politeka.

По данным облэнерго, в Харькове графики отключения света будут применяться в четверг и пятницу, 15-16 мая, в Салтовском районе города с 8:00 до 19:00. Обесточение полностью или чисточно коснутся улиц Амосова, Благодатная, Велозаводская, Единства, Эстонская, Карпатская, Литовская, Салтовское шоссе, Соловьиная, Солнечная, проспект Тракторостроителей, 1-й Карпатский пр-д, Карпатский пр-д.

Кроме того, 15 мая грифики отключения света будут действовать в пределах Люботинской городской территориальной общины в Харьковской области, пишет Politeka.

Без электроэнергии с 9:00:05 до 16:09:59 в четверг останется часть жителей таких населенных пунктов:

Люботин по ул. Медвежий;

Манченко по улицам Железнодорожная, Культуры, Руслана Шимона, Ивана Богуна, Дачная, Уютная, Коцюбинского, Леси Украинки, переулков Казацкий, Леси Украинки, Веселый;

Мищенко (ул. Летняя, Ольшанская, Весенняя, Вишневая, Космическая, Мичурина, Мирная, Протоновская, Степная, Широкая, пер. Весенний);

Нестеренко (Елены Пчелки, Набережная, Полтавский путь, в-д Дарвина, в-д Набережный, Ленина);

Смородское (сад.тов.Смородское-1);

Майское (ул.Фабричная);

Ударное (пер. Ударный).

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