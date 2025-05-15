Подорожчання проїзду на Одещині у 2025 році стало темою, яка буквально "на слуху" в соцмережах та у приватних розмовах.

Подорожчання проїзду на Одещині призвело до більших витрат місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Зміни в тарифах вдарили нерівномірно. Подорожчання проїзду на Одещині люди відчули по-різному залежно від району. Особливо помітно це стало для мешканців облцентру та окремих населених пунктів, які щодня змушені їздити на роботу, навчання чи у справах.

Наприклад, популярні маршрути №67 і №68, які сполучають обласний центр з Південним, зросли в ціні одразу на 20 гривень. Тепер поїздка обійдеться в 70. Ті, хто користується цим напрямком регулярно, вже добре відчули нові розцінки на власному гаманці.

Подорожчання проїзду на Одещині торкнулося й мешканців Ізмаїла. Тут ціна піднялася з 15 до 20 гривень за одну поїздку. Міський транспорт в самому облцентрі не залишився осторонь. Ще на початку року вартість квитків на трамваї та тролейбуси зросла до 15 грн.

Для пенсіонерів, студентів і родин із дітьми це вже стало справжнім викликом, особливо якщо доводиться користуватись транспортом щодня. Паливо дорожчає, ціни на запчастини теж не стоять на місці. Тож експерти припускають, що це ще не межа.

І хоча певні пільги зберігаються, зокрема для школярів і студентів, цього недостатньо, щоб зняти загальне напруження серед пасажирів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання хліба в Одесі: до яких коливань в цінах готуватися

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі: коли прогнозують більші ціни