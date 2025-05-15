Подорожание проезда в Одесской области в 2025 году стало темой, которая буквально "на слуху" в соцсетях и в частных разговорах.

Подорожание проезда в Одесской области привело к большим расходам местных жителей, сообщает Politeka.

Изменения в тарифах отразились неравномерно. Подорожание проезда в Одесской области люди почувствовали по-разному в зависимости от района. Особенно заметно это стало для жителей облцентра и отдельных населенных пунктов, ежедневно вынужденных ездить на работу, учебу или по делам.

Например, популярные маршруты №67 и №68, которые соединяют областной центр с Южным, выросли в цене сразу на 20 гривен. Теперь поездка обойдется в 70. Те, кто пользуется этим направлением регулярно, уже хорошо почувствовали новые расценки на собственном кошельке.

Подорожание проезда в Одесской области коснулось и жителей Измаила. Здесь цена поднялась с 15 до 20 гривен за одну поездку. Городской транспорт в самом облцентре не остался в стороне. Еще в начале года стоимость билетов на трамваи и троллейбусы выросла до 15 грн.

Для пенсионеров, студентов и семей с детьми это стало настоящим вызовом, особенно если приходится пользоваться транспортом каждый день. Топливо дорожает, цены на запчасти тоже не стоят на месте. Так что эксперты предполагают, что это еще не предел.

И хотя некоторые льготы сохраняются, в частности для школьников и студентов, этого недостаточно, чтобы снять общее напряжение среди пассажиров.

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