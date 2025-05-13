Відключення світла в Одесі 14 травня відбудеться для забезпечення стабільності енергопостачання в регіоні.

Відключення світла в Одесі 14 травня відбудеться через планові роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Чорноморській міській територіальній громаді.

Це необхідно для проведення профілактичних робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах. За інформацією компанії AT "ДТЕК Одеські Електромережі", відсутність електрики торкнеться населених пунктів Чорноморської міської територіальної громади.

Зокрема, відключення світла в Одесі 14 травня зачепить такі вулиці: вул. Берегова, Набережна, Паркова та Старе Бугове. Початок з 08:00, а відновлення електропостачання заплановано на 17:00 того ж дня. Це тимчасові заходи, що проводяться для поліпшення якості електропостачання та уникнення можливих неполадок у мережах.

У разі виникнення запитань або необхідності отримання додаткової інформації, мешканці Чорноморської громади можуть звертатися до кол-центру AT "ДТЕК Одеські Електромережі". Контактні номери для стаціонарних телефонів: +38 (048) 705 90 90, а для мобільних телефонів: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90. Також доступна електронна пошта: center@oblenergo.odessa.ua.

Компанія наголошує на важливості виконання цих робіт для забезпечення стабільності енергопостачання в регіоні та просить мешканців заздалегідь підготуватися до тимчасових перебоїв.

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