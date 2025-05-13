Місцеві мешканці можуть розраховувати, що робота для пенсіонерів в Одесі завжди знайдеться і може приносити непогані гроші.

Робота для пенсіонерів в Одесі не просто є, вона з різними графіками, оплатою і можливістю обирати підходящий ритм життя, повідомляє Politeka.

Ми зібрали кілька актуальних варіантів із платформи OLX. До прикладу, у Хаджибейському районі робота для пенсіонерів в Одесі є для водіїв категорій С, С1 та СЕ.

Зарплата коливається від 30 до 80 тисяч гривень, залежно від рейсів. Вакансія передбачає повну зайнятість з виїздами по Україні та за її межі. Вітається досвід, тож водії, які не перший рік за кермом, мають перевагу.

Ще одна пропозиція для тих, хто шукає щось спокійніше. У Приморському районі потрібен співробітник. В обов’язки входить прийом дзвінків та оформлення заявок. Графік повний, зарплата в межах 14–16 тисяч гривень. І головне, що прямо вказано, що літні люди цілком підходять.

Ще одна вакансія в тому ж районі у сфері охорони. Ця робота для пенсіонерів в Одесі передбачає зміни доба через дві, зарплату від 6 до 15 тисяч, що залежить від кількості відпрацьованих днів. Вимоги стандартні: відсутність судимостей і шкідливих звичок. Вік не бар’єр, головне, щоби були сили та бажання.

Отже вакансії для літніх людей справді є, тому варто пробувати, спілкуватися та шукати підробітки чи повноцінну зайнятість. Це допоможе залишатися активними та бути поміж людей.

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