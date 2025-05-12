Подорожчання проїзду в Одеській області стал однією з найбільш актуальних тем для обговорень останніми днями.

Подорожчання проїзду в Одеській області торкнулося Чорноморська, повідомляє Politeka.

Зокрема, у міських автобусах №1, №4 та №15 міста Чорноморська вартість поїздки збільшилася. Тепер пасажири сплачують 18 гривень за проїзд у межах Чорноморська, 20 гривень — до Олександрівки, а 21 гривню — до Малодолинського. Зміни варто враховувати під час планування поїздок.

Ці коригування тарифів зумовлені кількома факторами, такими як підвищення витрат на обслуговування транспортних засобів і зростання фінансових навантажень на паливо та запчастини. Місцева влада змушена була збільшити тарифи, аби підтримати стабільність транспортної системи в місті.

Подорожчання проїзду в Одеській області відбувається на фоні стабільних тарифів на громадський транспорт в Одесі, де ціни залишаються незмінними з грудня минулого року. Так, вартість поїздки в трамваях та тролейбусах Одеси становить 15 гривень, а на маршрутках ціна може коливатись від 20 до 40 грн в залежності від напрямку.

До того ж, в Одесі не змінюються й тарифи на паркування — 30 грн за годину або 2 500 грн за місячний абонемент. Подорожчання у Чорноморську є частиною загальної тенденції в Одеській області, де зростання вартості комунальних послуг і транспортних послуг стає все більш відчутним для мешканців.

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