Подорожчання хліба в Одесі є однією з найбільш актуальних тем для обговорення серед місцевих у травні.

Подорожчання хліба в Одесі викликало занепокоєння серед мешканців міста, повідомляє Politeka.

Моніторинг цін ми провели у місцевих супермаркетах мережі Сільпо.

У місцевих магазинах розцінки на хліб від відомих виробників сягнули нових позначок. Так, за 100 г солодового «Альзас» покупцям тепер доведеться заплатити 10.90 грн. Цей продукт готують на заквасці з пшеничного борошна, ячмінного та житнього солоду — смак дійсно непересічний, однак вартість б'є по кишені.

Інші сорти також подорожчали. Наприклад, «Скандинавський» з льоном і насінням соняшника коштує 9.89 грн за 100 г. Гречаний подовий із цибулею та насінням льону — 12.90 гривень. Такий же цінник встановлений на мультизерновий житньо-пшеничний з яблучним повидлом, насінням і кунжутом. Енергетична цінність цих товарів варіюється від 225 до 314 кКал, залежно від складу. Зросли також витрати на класичний «Альзас» — 10.90 гривень за 100 г.

Подорожчання хліба в Одесі пояснюють зростанням цін на сировину, логістику та енергоносії. Утім, для багатьох покупців, особливо людей з фіксованими доходами, такі зміни стають серйозним викликом.

Експерти радять звертати увагу на акції в супермаркетах, купувати продукцію в день випічки та не забувати про локальних виробників — іноді їхні вироби можуть бути дешевшими без втрати якості.

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