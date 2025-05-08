Подорожчання продуктів в Одесі стає дедалі помітнішим, особливо для тих, хто регулярно купує харчі на ринку Привоз.

Подорожчання продуктів в Одесі стало особливо відчутним у травні і позначилось на цінниках на сезонні овочі, фрукти та молочку, повідомляє Politeka.

Багато хто з одеситів уже почав переглядати свої звички у покупках і економити там, де раніше не доводилося. Кореспондент Odesa Online пройшовся торговими рядами Привозу, щоб зафіксувати актуальні ціни на найпопулярніші позиції після подорожчання продуктів в Одесі.

Огірки тут можна знайти за 50 або 65 гривень за кілограм. Помідори в середньому коштують від 85 до 110, але є й дешевші варіанти за 40. Солодкий перець продається по 130, а місцями і по 170 за кіло. Гострий перець йде по 10 за штуку.

Ціна на звичну картоплю тримається на рівні 45, молода вже коштує від 110 до 150 за кг. Цибуля продається по 45, морква і буряк по 50. Печериці можна купити за 100, а гливи обійдуться у 140. Капуста білокачанна — 60 або 70, цвітна і пекінська — по 100, броколі подекуди вже 180.

З фруктів яблука йдуть по 50 або 55, груші по 120. Полуниця вже набрала обертів і коштує від 190 до 230 грн. Лимони продають по 80, іноді по 100. Апельсини та мандарини — в діапазоні до сотні. Грейпфрути приблизно в тих же межах.

Молочка теж зросла. Бринза — від 250 до 270 за кілограм. Сир віддають по 100, іноді по 180. Сметана — не менше 100 за літр, вершки починаються від 300. Молоко — 40 або 50, а домашнє масло продають навіть по 350 за кіло. Яйця можна знайти по 40 за десяток, але домашні коштують до 100.

Подорожчання продуктів в Одесі, схоже, тільки набирає обертів. І хоча на деякі позиції ще залишаються більш-менш стриманими, загальна тенденція викликає тривогу в багатьох споживачів.

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