Робота для пенсіонерів в Одесі наразі вже не є просто можливістю підзаробити, йдеться про повноцінну зайнятість з гідною оплатою.

Робота для пенсіонерів в Одесі показує, що все частіше люди з життєвим досвідом знаходять своє місце на ринку праці, і як показує практика, роботодавці готові відкривати для них двері, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів в Одесі охоплює різні сфери, і багато з них не вимагають надзусиль чи спеціальної підготовки. Наприклад у Хаджибейському районі шукають водіїв категорій С, С1, СЕ для внутрішніх і міжнародних перевезень. Головне мати досвід та охайність. Зарплата обіцяє бути солідною: від 30 до 80 тисяч гривень.

Серед кандидатів вітають і тих, кому за 60, і навіть людей з інвалідністю. А ще в місті є вакансії для тих хто хоче зайнятися чимось спокійнішим. У Приморському районі відкрито набір на вакансію з прийому дзвінків та оформлення заявок. Роботодавці зазначають що праця під силу і літній людині. Зарплата в межах від 14 до 16 тисяч на місяць.

Також в місті активно шукають охоронців. Графік позмінний, за класичною схемою доба через дві. Об'єкт знаходиться в межах міста. Оплата — від 6 до 15 000, залежно від кількості змін.

Якщо узагальнити то робота для пенсіонерів в Одесі стала значно доступнішою. Це вже не поодинокі випадки і головне тут — не боятися пробувати. Зараз навіть на пенсії можна залишатися активним, спілкуватися, бути серед людей і звісно отримувати за це гідну плату.

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