Работа для пенсионеров в Одессе пока уже не просто возможность подзаработать, речь идет о полноценной занятости с достойной оплатой.

Работа для пенсионеров в Одессе показывает, что все чаще люди с жизненным опытом находят свое место на рынке труда, и, как показывает практика, работодатели готовы открывать для них двери, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Одессе охватывает разные сферы, и многие из них не требуют сверхусилий или специальной подготовки. Например, в Хаджибейском районе ищут водителей категорий С, С1, для внутренних и международных перевозок. Главное иметь опыт и чистоплотность. Зарплата обещает быть солидной: от 30 до 80 тысяч гривен.

Среди кандидатов поздравляют и тех, кому за 60, а также людей с инвалидностью. А еще в городе есть вакансии для тех, кто хочет заняться чем-то более спокойным. В Приморском районе открыт набор на вакансию по приему звонков и оформлению заявок. Работодатели отмечают, что труд по силам и пожилому человеку. Зарплата в пределах от 14 до 16 тысяч в месяц.

Также в городе активно ищут телохранителей. График посменный, по классической схеме сутки через два. Объект находится в черте города. Оплата – от 6 до 15 000, в зависимости от количества изменений.

Если обобщить, то работа для пенсионеров в Одессе стала значительно доступнее. Это уже не единичные случаи и главное здесь — не бояться пробовать. Сейчас даже на пенсии можно оставаться активным, общаться, быть среди людей и, конечно, получать за это достойную плату.

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