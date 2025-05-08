Подорожание продуктов в Одессе становится все более заметным, особенно для тех, кто регулярно покупает пропитание на рынке Привоз.

Подорожание продуктов в Одессе стало особенно ощутимым в мае и сказалось на ценниках на сезонные овощи, фрукты и молочку, сообщает Politeka.

Многие одесситы уже начали пересматривать свои привычки в покупках и экономить там, где раньше не приходилось. Корреспондент Odesa Online прошёл торговые ряды Привоза, чтобы зафиксировать актуальные цены на самые популярные позиции после подорожания продуктов в Одессе.

Огурцы здесь можно найти за 50 или 65 гривен за килограмм. Помидоры в среднем стоят от 85 до 110, но есть и более дешевые варианты за 40. Сладкий перец продается по 130, а местами и по 170 за кило. Острый перец уходит по 10 за штуку.

Цена на привычный картофель держится на уровне 45, молодая уже стоит от 110 до 150 за кг. Лук продается по 45, морковь и свеклу по 50. Шампиньоны можно купить за 100, а вешенки обойдутся в 140. Капуста белокочанная — 60 или 70, цветная и пекинская — по 100, брокколи кое-где уже 180.

Из фруктов яблоки идут по 50 или 55, груши по 120. Клубника уже набрала обороты и стоит от 190 до 230 грн. Лимоны продают по 80, иногда по 100. Апельсины и мандарины – в диапазоне до сотни. Грейпфруты примерно в тех же пределах.

Молочка тоже выросла. Бринза – от 250 до 270 за килограмм. Сыр отдают по 100, иногда по 180. Сметана – не менее 100 за литр, сливки начинаются от 300. Молоко – 40 или 50, а домашнее масло продают даже по 350 за кило. Яйца можно обнаружить по 40 за десяток, но домашние стоят до 100.

Подорожание продуктов в Одессе, похоже, только набирает обороты. И хотя некоторые позиции еще остаются более или менее сдержанными, общая тенденция вызывает тревогу у многих потребителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены