Подорожание хлеба в Одессе является одной из наиболее актуальных тем для обсуждения местных в мае.

Подорожание хлеба в Одессе вызвало беспокойство среди жителей города, сообщает Politeka.

Мониторинг цен мы провели в местных супермаркетах сети Сильпо.

В местных магазинах цены на хлеб от известных производителей достигли новых отметок. Так, за 100 г солодового "Альзаса" покупателям теперь придется заплатить 10.90 грн. Этот продукт готовят на закваске из пшеничной муки, ячменного и ржаного солода – вкус действительно незаурядный, однако стоимость бьет по карману.

Остальные сорта также подорожали. К примеру, «Скандинавский» с леном и семенами подсолнечника стоит 9.89 грн за 100 г. Гречневый подовый с луком и семенами льна – 12.90 гривен. Такой же ценник установлен на мультизерновой ржано-пшеничной с яблочным повидлом, семенами и кунжутом. Энергетическая ценность этих товаров варьируется от 225 до 314 ккал, в зависимости от состава. Выросли также расходы на классический Альзас — 10.90 гривен за 100 г.

Подорожание хлеба в Одессе объясняют ростом цен на сырье, логистику и энергоносители. Впрочем, для многих покупателей, особенно для людей с фиксированными доходами, такие изменения становятся серьезным вызовом.

Эксперты советуют обращать внимание на акции в супермаркетах, покупать продукцию в день выпечки и не забывать о локальных производителях — иногда их изделия могут быть дешевле без потери качества.

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