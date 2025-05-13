Местные жители могут рассчитывать на то, что работа для пенсионеров в Одессе всегда найдется и может приносить неплохие деньги.

Работа для пенсионеров в Одессе не просто есть, она с разными графиками, оплатой и возможностью выбирать подходящий ритм жизни, сообщает Politeka.

Мы собрали несколько актуальных вариантов с платформы OLX. К примеру, в Хаджибейском районе работа для пенсионеров в Одессе для водителей категорий С, С1 и СЭ.

Зарплата колеблется от 30 до 80 тысяч гривен в зависимости от рейсов. Вакансия предусматривает полную занятость с выездами по Украине и за ее пределы. Приветствуется опыт, поэтому водители, которые не первый год за рулем, имеют преимущество.

Еще одно предложение для тех, кто ищет что-то более спокойное. В Приморском районе требуется сотрудник. В обязанности входит приём звонков и оформление заявок. График полон, зарплата в пределах 14-16 тысяч гривен. И главное, что прямо указано, что пожилые люди вполне подходят.

Еще одна вакансия в том же районе в сфере охраны. Эта работа для пенсионеров в Одессе предусматривает смены суток через две, зарплату от 6 до 15 тысяч, что зависит от количества отработанных дней. Требования стандартны: отсутствие судимостей и вредных привычек. Возраст не барьер, главное, чтобы были силы и желание.

Следовательно, вакансии для пожилых людей действительно есть, поэтому стоит пробовать, общаться и искать подработки или полноценную занятость. Это поможет оставаться активными и быть среди людей.

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