Отключение света в Одессе состоится 14 мая для обеспечения стабильности энергоснабжения в регионе.

Отключение света в Одессе 14 мая произойдет из-за плановых работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Черноморском городском территориальном обществе .

Это необходимо для проведения профилактических работ, направленных на повышение надежности электроснабжения и предупреждение аварий в электрических сетях. По информации компании AT "ДТЭК Одесские Электросети", отсутствие электричества коснется населенных пунктов Черноморского городского территориального общества.

В частности, отключение света в Одессе 14 мая коснется таких улиц: ул. Берегово, Набережная, Парковая и Старое Бугово. Начало с 08:00, а возобновление электроснабжения запланировано на 17:00 в тот же день. Это временные мероприятия, которые проводятся по улучшению качества электроснабжения и предотвращению возможных неполадок в сетях.

В случае возникновения вопросов или необходимости получения дополнительной информации, жители Черноморской общины могут обращаться в колл-центр AT "ДТЭК Одесские Электросети". Контактные номера для стационарных телефонов: +38 (048) 705 90 90, а для мобильных телефонов: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90. Также: center@oblenergo.odessa.ua .

Компания отмечает важность выполнения этих работ для обеспечения стабильности энергоснабжения в регионе и просит жителей заранее подготовиться к временным перебоям.

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