Відключення світла в Дніпрі 14 травня є частиною зусиль для поліпшення якості енергопостачання.

Відключення світла в Дніпрі 14 травня відбудуться у зв’язку з плановими ремонтними роботами, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Центральна енергетична компанія.

З 08:00 до 18:00 у різних районах міста та передмісті буде тимчасово відсутня електроенергія, що може призвести до незручностей для мешканців.

Серед вулиць, на яких не стане електрики, — шосе Запорізьке (42, 48), вул. Автозаводська (1), Ганни Німець (2, 2А, 4, 6, 8), Миколи Погрібняка (1, 3, 5-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45-47, 51Б), а також Михайла Сапожнікова (1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22). Крім того, світло буде відключено на вул. Олексія Тищика (1, 2, 2А, 3-20, 20А, 21-24, 24А, 25-38, 40, 42, 44-49, 49А, 50-53, 53А, 54-65, 65А, 66), а також на пров. Ізюмському (12, 14, 31-43 (непарні), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89-95, 109). Також під відключення потраплять вул. Ізюмський другий (33), пров. Миколи Погрібняка (1, 4), проїзд Шаховий (2, 4-7, 9, 11), Академіка Янгеля (55) та багато інших.

Крім цього, відключення світла також зачеплять такі вулиці, як Івана Франка (26-40 парні, 41-57 непарні),Молодіжна (19), Софіївська (10, 12), пр-т. Богдана Хмельницького (62-70 парні), тупик Будівельний (2-6, 6А, 7, 8), Незалежності (13, 13Б), Новокримська (1Д, 2А, 2В, 3А, 4, 4А, 5).

Звертаємо увагу, що відключення світла в Дніпрі 14 травня пов'язані з необхідними плановими ремонтами, що є частиною зусиль для поліпшення якості енергопостачання.

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