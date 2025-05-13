Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області відбулося, проте воно сталося лише в окремих районах, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо всі відомі подробиці.

Цінове збільшення сталося у селі Вільне, де мешканці обурені різким зростанням тарифу на водопостачання — вартість послуги піднялася майже у сім разів. Як повідомили місцеві ЗМІ, новий тариф у розмірі 78,76 грн за кубометр почала діяти з 12 квітня — і це, за словами жителів, сталося без попереднього інформування абонентів.

Окрім підвищення тарифу, місцеві скаржаться на численні проблеми з роботою водоканалу: відсутність модернізації та ремонту мереж, регулярні перебої з водопостачанням у літній період, тиск на мешканців із вимогою перепідписання договорів під загрозою відключення. Також у підприємства немає офіційного сайту чи особистого кабінету для споживачів, не функціонують канали зворотного зв’язку, а звернення громадян залишаються без відповідей.

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Жителі Вільного вимагають скасувати зростання тарифу, вказуючи на порушення процедури його затвердження, та наполягають на відкритому громадському обговоренні, яке враховуватиме реальний стан водопровідної інфраструктури й якість послуг.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області також можуть відчути через третю платіжку на газ. Так, українці з багатоквартирних будинків отримають нову — третю — платіжку. Вона стосуватиметься оплати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Сума залежатиме від довжини труб, кількості з’єднань і кранів у будівлі та розподілятиметься між усіма мешканцями.

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