Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области состоялось, однако оно произошло только в отдельных районах, сообщает Politeka.net.

Рассказываем все известные подробности.

Цновое увеличение произошло в селе Вильне, где жители возмущены резким ростом стоимости на водоснабжение - стоимость услуги поднялась почти в семь раз. Как сообщили местные СМИ, новая стоимость в размере 78,76 грн. за кубометр начала действовать с 12 апреля — и это, по словам жителей, произошло без предварительного информирования абонентов.

Кроме повышения местные жалуются на многочисленные проблемы с работой водоканала: отсутствие модернизации и ремонта сетей, регулярные перебои с водоснабжением в летний период, давление на жильцов с требованием переподписания договоров под угрозой отключения. Также у предприятия отсутствует официальный сайт или личный кабинет для потребителей, не функционируют каналы обратной связи, а обращения граждан остаются без ответов.

Жители Вильного требуют отменить рост тарифа, указывая на нарушение процедуры его утверждения, и настаивают на открытом общественном обсуждении, учитывающем реальное состояние водопроводной инфраструктуры и качество.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области также могут ощущаться через третью платежку на газ. Да, украинцы из многоквартирных домов получат новую — третью — платежку. Она касается оплаты за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Сумма будет зависеть от длины труб, количества соединений и кранов в здании и будет распределяться между всеми жителями.

Источник.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре: каких изменений ждать в платежках.

Также Politeka писала, подорожание хлеба в Днепре: какие виды выросли в цене больше всего.

Как сообщала Politeka, работа в Днепре: где готовы платить от 40 тысяч гривен.