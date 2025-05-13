Отключение света в Днепре 14 мая произойдет в связи с плановыми ремонтными работами, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Центральная энергетическая компания .

С 08:00 до 18:00 в разных районах города и пригороде будет временно отсутствовать электроэнергия, что может привести к неудобствам для жителей.

Среди улиц, на которых не будет электричества, — шоссе Запорожское (42, 48), ул. Автозаводская (1), Анны Немец (2, 2А, 4, 6, 8), Николая Погребняка (1, 3, 5-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45-47, 51Б), А, 2 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22). Кроме того, свет будет отключен на ул. Алексея Тищика (1, 2, 2А, 3-20, 20А, 21-24, 24А, 25-38, 40, 42, 44-49, 49А, 50-53, 53А, 54-65, 65А, 66), а также на Изюмском (12, 14, 31-43 (нечетные), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 69А, 6 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89-95, 109). Также под отключение попадут по ул. Изюмский второй (33), пер. Николая Погребняка (1, 4), проезд Шахматный (2, 4-7, 9, 11), Академика Янгеля (55) и многие другие.

Кроме этого, отключения света также коснутся таких улиц, как Ивана Франко (26-40 парные, 41-57 нечетные), Молодежная (19), Софиевская (10, 12), пр-т. Богдана Хмельницкого (62-70 парные), тупик Строительный (2-6, 6А, 7, 8), Независимости (13, 13Б), Новокрымская (1Д, 2А, 2В, 3А, 4, 4А, 5).

Обращаем внимание, что отключение света в Днепре 14 мая связано с необходимыми плановыми ремонтами, что является частью усилий по улучшению качества энергоснабжения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре: каких изменений ждать в платежках.

Также Politeka писала, подорожание хлеба в Днепре: какие виды выросли в цене больше всего.

Как сообщала Politeka, работа в Днепре: где готовы платить от 40 тысяч гривен.