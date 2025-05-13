Синоптики вже опублікували прогноз погоди в Одесі на 14 травня та розповіли, чого очікувати від цього дня.

Прогноз погоди в Одесі на 14 травня передбачає хмарну погоду, з можливими дощами, що триватимуть вдень, але зупиняться до вечора, повідомляє Politeka.

Схід сонця цього дня відбудеться о 05:24, а захід о 20:22. Як зазначається в синоптичному прогнозі, температура повітря в Одесі вранці становитиме +9°C, а вдень вона підвищиться до +16°C. Ввечері температура знову опуститься до +12°C.

Протягом дня в місті збережеться висока вологість, що створюватиме відчуття задушливості. Ранкова вологість буде на рівні 80%, але вдень вона поступово знизиться до 56%. Швидкість вітру не буде перевищувати 2.7 м/с. Ймовірність опадів протягом дня становить 17%, а ближче до вечора зменшиться до 7%. Це означає, що до кінця дня негода завершиться, і небо проясниться.

Якщо день буде дощовим, це передвіщає сувору і холодну зиму, в той час як ясний ранок обіцяє гарне і погоже літо. У цей час, за стародавніми звичаями, люди проводжали весну та святкували прихід проліття.

Для тих, хто планує перебування на вулиці, важливо бути готовими до дощів, що можуть бути досить сильними в середині дня. Прогноз погоди в Одесі на 14 травня також включає зміну температурних умов, тому не забувайте про парасольку та легкий одяг для захисту від дощу.

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