Синоптики уже опубликовали прогноз погоды в Одессе на 14 мая и рассказали, чего ожидать с этого дня.

Прогноз погоды в Одессе на 14 мая ожидается облачная погода, с дождями, которые пройдут днем, но остановятся до вечера, сообщает Politeka.

Восход солнца в этот день состоится в 05:24, а закат в 20:22. Как отмечается в синоптическом прогнозе, температура воздуха в Одессе утром будет +9°C, а днем ​​она повысится до +16°C. Вечером температура снова опустится до +12°C.

В течение дня в городе сохранится высокая влажность, что создает чувство удушающего. Утренняя влажность будет на уровне 80%, но днем ​​постепенно снизится до 56%. Скорость ветра не превысит 2.7 м/с. Вероятность осадков в течение дня составляет 17%, а ближе к вечеру снизится до 7%. Это значит, что к концу дня ненастье завершится, и небо прояснится.

Если день будет дождливым, это предвещает суровую и холодную зиму, в то время как ясное утро сулит хорошее и погожее лето. В это время по древним обычаям люди провожали весну и праздновали приход пролета.

Для тех, кто планирует пребывание на улице, важно быть готовым к дождям, которые могут быть достаточно сильными в середине дня. Прогноз погоды в Одессе на 14 мая также включает в себя изменение температурных условий, поэтому не забывайте о зонте и легкой одежде для защиты от дождя.

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