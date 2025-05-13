Подорожчання хліба в Одесі вже стало відчутним для місцевих жителів, які змушені шукати більш економні варіанти.

Подорожчання хліба в Одесі стало відчутним для місцевих покупців — ціни на популярні сорти хлібобулочних виробів зросли та демонструють помітну різницю залежно від виду, ваги та виробника, повідомляє Politeka.

Згідно з моніторингом, проведеним у місцевих супермаркетах мережі АТБ, наразі на полицях магазинів одесити можуть знайти продукцію таких торгових марок, як "Агробізнес", "Кулиничі" та "Хлебпром ООО", причому ціни варіюються від 20,90 до 45,90 гривень за одиницю.

Так, "Слов’янський заварний різаний" вагою 400 г від "Агробізнес" коштує 20,90 грн, що робить його одним з найдоступніших варіантів. Водночас "Зерновий" 420 г від того ж виробника вже продається по 29,90 грн, а аналогічна ціна встановлена і на "Зерновий на заквасці половинка нарізний" вагою 350 г. Продукт "Кулиничі Пушкарівський нарізаний", 600 г, коштує 32,60 гривні за одиницю. Найдорожчими стали бездріжджовий пшеничний хліб (290 г) від "Хлебпром ООО" — 42,30 грн та "Шведський" 280 г — 45,90 грн.

Варто зазначити, що хоч асортимент і широкий, зростання вартості особливо помітне на товар спеціального або бездріжджового приготування. Це змушує покупців переглядати свої споживчі звички. Експерти пов’язують подорожчання хліба в Одесі з загальним підвищенням цін на сировину, енергоносії та логістику, а також із ростом попиту на корисні продукти без консервантів та дріжджів.

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