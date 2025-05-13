Подорожание хлеба в Одессе уже стало ощутимым для местных жителей, вынужденных искать более экономные варианты.

Подорожание хлеба в Одессе стало ощутимым для местных покупателей — цены на популярные сорта хлебобулочных изделий выросли и показывают заметную разницу в зависимости от вида, веса и производителя, сообщает Politeka.

Согласно мониторингу, проведенному в местных супермаркетах сети АТБ, на полках магазинов одесситы могут найти продукцию таких торговых марок, как "Агробизнес", "Кулиничи" и "Хлебпром ООО", причем цены варьируются от 20,90 до 45,90 гривен за единицу.

Так, "Славянский заварной резаный" весом 400 г от "Агробизнеса" стоит 20,90 грн, что делает его одним из самых доступных вариантов. В то же время "Зерновой" 420 г от того же производителя уже продается по 29,90 грн, а аналогичная цена установлена ​​и на "Зерновой на закваске половинка нарезной" весом 350 г. Продукт "Кулиничи Пушкаровский нарезанный", 600 г, стоит 32,60 гривны. Самыми дорогими стали бездрожжевой пшеничный хлеб (290 г) от "Хлебпром ООО" - 42,30 грн и "Шведский" 280 г - 45,90 грн.

Следует отметить, что хоть ассортимент и широкий, рост стоимости особенно заметен на товар специального или бездрожжевого приготовления. Это заставляет покупателей пересматривать свои потребительские привычки. Эксперты связывают подорожание хлеба в Одессе с общим повышением цен на сырье, энергоносители и логистику, а также рост спроса на полезные продукты без консервантов и дрожжей.

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