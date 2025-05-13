Грошову допомогу для пенсіонерів в Одесі можна отримати, звернувшись за вказаною адресою.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі стала доступною в межах нового проєкту від благодійної організації «Карітас-Спес», повідомляє Politeka.

Програма реалізується за підтримки міжнародної ініціативи RISE і охоплює три області: Одеську, Миколаївську та частину Херсонської області, яка розташована в 30-кілометровій зоні від лінії фронту.

Програма призначена для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у цих регіонах і мають фінансові труднощі. Пріоритет у наданні виплат мають родини з одним із батьків, багатодітні або прийомні сім’ї, вагітні жінки, особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю до 18 років, представники етнічних меншин, а також пенсіонери віком від 55 років.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі є особливо важливою, оскільки ця категорія населення часто стикається з браком коштів на основні потреби. Щоб подати заявку, необхідно звернутись за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88 (тел. 0676541026). Також можлива реєстрація через офіційний телеграм-бот.

Фахівці Карітасу перевірятимуть усі документи на відповідність критеріям перед зарахуванням виплат. Детальні роз'яснення щодо умов отримання допомоги можна отримати безпосередньо в центрах реєстрації або за вказаними телефонами.

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