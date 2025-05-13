Денежную помощь для пенсионеров в Одессе можно получить, обратившись по указанному адресу.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе стала доступна в рамках нового проекта от благотворительной организации «Каритас-Спес», сообщает Politeka.

Программа реализуется при поддержке международной инициативы RISE и включает три области: Одесскую, Николаевскую и часть Херсонской области, которая расположена в 30-километровой зоне от линии фронта.

Программа предназначена для внутренне перемещенных лиц, проживающих в этих регионах и имеющих финансовые затруднения. Приоритет в предоставлении выплат имеют семьи с одним родителем, многодетные или приемные семьи, беременные женщины, лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, представители этнических меньшинств, а также пенсионеры в возрасте от 55 лет.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе особенно важна, поскольку эта категория населения часто сталкивается с нехваткой средств на основные нужды. Чтобы подать заявку, необходимо обратиться по адресу: г. Одесса, ул. Малая Арнаутская, 88 (тел. 0676541026). Также возможна регистрация через официальный телеграмм-бот .

Специалисты Каритаса будут проверять все документы на соответствие критериям перед зачислением выплат. Подробные разъяснения об условиях получения помощи можно получить непосредственно в центрах регистрации или по указанным телефонам.

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