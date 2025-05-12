Відключення світла в Одеській області 13 травня буде здійснено задля стабільності енергопостачання в майбутньому.

Відключення світла в Одеській області 13 травня торкнеться жителів кількох населених пунктів, адже енергетики проводитимуть профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє АТ "ДТЕК Одеські електромережі".

У вівторок, 13 травня, електроенергію тимчасово відключать у селах Градениці (Біляївська громада) та Олександрівка (Чорноморська громада). Роботи розпочнуться о 08:00 і триватимуть до 19:00 у Граденицях та до 17:00 в Олександрівці. Такі заходи спрямовані на запобігання аваріям в електромережах і забезпечення стабільної подачі електроенергії у майбутньому.

У Граденицях знеструмленими залишаться такі вулиці: Зоряна, Проїзд Героїв Чорнобиля, Хутірська, Центральна, провулок Радісний. Водночас у селі Олександрівка без світла будуть: вул. Дмитра Горбунова, Європейська, Залізнична, Земна, Кооперативна, Молодіжна, Новоселів, Сонячне та пров. Гагаріна.

У разі виникнення питань мешканцям радять звертатися до кол-центру за телефонами: (048) 705 90 90 — для стаціонарних, або (068), (095), (073) 705 90 90 — для мобільних операторів. Також можна написати на електронну пошту: center@oblenergo.odessa.ua.

Нагадаємо, відключення світла в Одеській області 13 травня є частиною планових дій ДТЕК для забезпечення енергетичної стабільності в регіоні.

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