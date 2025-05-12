Отключение света в Одесской области 13 мая будет осуществлено для стабильности энергоснабжения в будущем.

Отключение света в Одесской области 13 мая коснется жителей нескольких населенных пунктов, ведь энергетики будут проводить профилактические работы по повышению надежности электроснабжения, сообщает Politeka.

Об этом сообщает АО "ДТЭК Одесские электросети" .

Во вторник, 13 мая, электроэнергию временно отключат в селах Граденицы (Беляевская община) и Александровка (Черноморская община). Работы начнутся в 08:00 и продлятся до 19:00 в Граденицах и до 17:00 в Александровке. Такие меры направлены на предотвращение аварий в электросетях и обеспечение стабильной подачи электроэнергии в будущем.

В Граденицах обесточенными останутся следующие улицы: Зоряна, Проезд Героев Чернобыля, Хуторская, Центральная, переулок Радостный. В то же время в селе Александровка без света будут: ул. Дмитрия Горбунова, Европейская, Железнодорожная, Земная, Кооперативная, Молодежная, Новоселов, Солнечное и пер. Гагарина.

В случае возникновения вопросов жителям советуют обращаться в колл-центр по телефонам: (048) 705 90 90 – для стационарных, или (068), (095), (073) 705 90 90 – для мобильных операторов. Также можно написать по электронной почте: center@oblenergo.odessa.ua .

Напомним, одключение света в Одесской области 13 мая является частью плановых действий ДТЭК для обеспечения энергетической стабильности в регионе.

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