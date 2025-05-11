Відключення газу в Харкові на тиждень з 12 по 18 травня передбачає, що певний час у деяких районах міста та передмістя, місцевим доведеться терпіти незручності, повідомляє Politeka.

Відключення газу в Харкові на тиждень з 12 по 18 травня пов'язано з необхідними роботами на газових мережах, які виконує Мереф’янське управління експлуатації газового господарства (УЕГГ) Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Так, на цей період блакитне поливо не постачатиметься до мешканців селища Хроли. Незручності стосуються будинків за адресами: вул. Садова, 5 та Зорянська, 19. Заплановані роботи розпочнуться вранці у вівторк о 9:00 і мають завершитись до 17:00 того ж дня.

Зазначені роботи є частиною регулярного технічного обслуговування газових мереж, яке проводиться для забезпечення безпеки та стабільного функціонування газопостачання в регіоні. Під час виконання цих заходів проводяться необхідні перевірки і ремонти мереж, що мають підвищити їх надійність.

Мешканців вищезазначених будинків просять забезпечити доступ працівникам Мереф’янського УЕГГ до своїх газових приладів, щоб операція з відновлення газопостачання після виконання робіт пройшла безперешкодно і безпечно.

Звісно, тимчасова відсутність блакитного палива може створити певні незручності, тому комунальники радять врахувати графіки відключення газу в Харкові на тиждень з 12 по 18 травня та заздалегідь подбати про нагрівання води чи приготування їжі.

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