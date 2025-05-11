Отключение газа в Харькове на неделю с 12 по 18 мая предполагает, что определенное время в некоторых районах города и пригорода местным придется испытывать неудобства, сообщает Politeka.

Отключение газа в Харькове на неделю с 12 по 18 мая связано с необходимыми работами на газовых сетях, выполняемых Мерефянским управлением эксплуатации газового хозяйства (УЭГХ) Харьковского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины».

Так, на этот период голубое топливо не будет поставляться жителям поселка Хролы. Неудобства касаются домов по адресам: ул. Садовая, 5 и Зорянская, 19. Планируемые работы начнутся утром во вторник в 9:00 и должны завершиться до 17:00 того же дня.

Эти работы являются частью регулярного технического обслуживания газовых сетей, которое проводится для обеспечения безопасности и стабильного функционирования газоснабжения в регионе. При выполнении этих мер производятся необходимые проверки и ремонты сетей, которые должны повысить их надежность.

Жителей вышеупомянутых домов просят обеспечить доступ работникам Мерефянского УЭГХ к своим газовым приборам, чтобы операция по восстановлению газоснабжения после выполнения работ прошла беспрепятственно и безопасно.

Конечно, временное отсутствие голубого топлива может создать определенные неудобства, поэтому коммунальщики советуют учесть графики отключения газа в Харькове на неделю с 12 по 18 мая и позаботиться о нагревании воды или приготовлении пищи.

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