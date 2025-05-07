Прогноз погоди в Одесі на 8 травня 2025 року синоптики розповіли, яким буде цей четвер.

У четвер, 8 травня 2025 року, в Одесі очікується переважно похмура погода , повідомляє видання Politeka.

З ранку і до пізнього вечора небо буде затягнуте хмарами.

Атмосфера протягом дня залишиться спокійною та сірою, без різких погодних змін.

Вдень повітря прогріється до +17°C, а надвечір температура трохи знизиться до комфортних +15°C. Вітер слабкий, змінного напрямку зі швидкістю до 5,5 м/с, що створить легке відчуття прохолоди.

Атмосферний тиск залишиться в межах норми, вологість помірною. Рівень ультрафіолетового випромінювання буде безпечним, тому день підійде для прогулянок та спокійного відпочинку на свіжому повітрі.

Для людей, чутливих до змін погоди, можливі незначні коливання тиску, проте серйозного дискомфорту вони не викликають. Геомагнітний стан також очікується стабільним.

Незважаючи на загальне потепління, травнева погода в Одесі може зробити несподівані сюрпризи — від різких перепадів до короткочасних похолодань і навіть заморозків.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, травень 2025 року обіцяє бути теплішим за кліматичну норму.

Середньодобові температури по країні перевищать стандартні показники на 1,5–2°C та становитимуть від +15 до +19°C.

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