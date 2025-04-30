По прогнозу погоды на май в Одессе в этом году, условия обещают быть достаточно непредсказуемыми, так что местным жителям следует быть готовыми к любым естественным вызовам.

Согласно прогнозам синоптиков, погода на май в Одессе может «подарить» неожиданные холода, сообщает Politeka.

Как информирует Укргидрометцентр, средняя температура в Украине в мае должна быть на 1,5-2 градуса выше нормы, что предполагает средние показатели в пределах +15-19 днем.

Но для юга, в частности, для нашего города, предусматривается более комфортные температуры, чем в большинстве других регионов. Температура может достигать +21-24 градусов днем, а также больше в отдельные более теплые дни. Однако следует помнить, что этот месяц также известен своей изменчивостью, поэтому мы можем наблюдать как ощутимое потепление, так и кратковременные похолодания.

Как отмечают синоптики, уже в середине месяца температура может стабильно держаться на уровне +23-24 градуса, но вероятность утренних заморозков нельзя исключать. Прогноз погоды на май в Одессе не исключает неожиданных заморозков. Такая нестабильность характерна для этого времени года.

Что касается осадков, то по прогнозам, будет достаточно сухо: общее количество дождей в городе ожидается в пределах 33 мм. Это гораздо меньше, чем в других регионах. Тем не менее, не стоит исключать одиночные дни с дождями и грозами, которые характерны для последнего месяца весны.

Отдельно стоит упомянуть о ветре. В течение месяца ожидается порывистый ветер со скоростью до 22 м/с, что может создавать неудобства, особенно для прогулок у моря.

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