Прогноз погоди в Одесі на вівторок, 29 квітня 2025 року, очікується весняний настрій та комфорт.

У вівторок, 29 квітня 2025 року, в Одесі очікується справжня весняна погода , повідомляє Politeka.

За інформацією синоптиків, на мешканців та гостей міста чекає сонячний, сухий та злегка прохолодний день.

Вранці над Одесою буде безхмарне небо - опади малоймовірні, погода потішить ясністю. Ближче до полудня небо вкриється легкою хмарністю, яка збережеться до вечора.

Температура повітря трохи знизиться, порівняно з попередніми днями. У середині дня стовпчики термометрів покажуть близько +15°C, а ввечері температура опуститься до +9…+12°C. Незважаючи на легку прохолоду, погодні умови залишаться комфортними для прогулянок і відпочинку.

Вітер буде слабким, близько 4 м/с, із змінним напрямом, створюючи приємний освіжаючий ефект. Опади малоймовірні — день і ніч пройдуть з чистим небом.

Атмосферний тиск триматиметься на рівні 754-756 мм рт. ст., що може трохи вплинути на самопочуття метеозалежних людей, проте серйозних погіршень очікувати не варто.

Вологість повітря коливатиметься в межах 37-70%, а рівень ультрафіолетового випромінювання досягне помірного показника - близько 6 одиниць.

Магнітне поле залишиться стабільним та спокійним, що додатково створить сприятливі умови для здоров'я.

За довгостроковими прогнозами, утримається стабільна весняна погода: без опадів, з денною температурою від +16 до +22°C.

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