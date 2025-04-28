Прогноз погоды в Одессе на вторник, 29 апреля 2025 года, ожидается весеннее настроение и комфорт.

Во вторник, 29 апреля 2025 года, в Одессе ожидается настоящая весенняя погода, сообщает Politeka.

По информации синоптиков, жителей и гостей города ждет солнечный, сухой и слегка прохладный день.

Утром над Одессой будет безоблачное небо — осадки маловероятны, погода порадует ясностью. Ближе к полудню небо покроется лёгкой облачностью, которая сохранится до вечера.

Температура воздуха немного снизится по сравнению с предыдущими днями. В середине дня столбики термометров покажут около +15°C, а вечером температура опустится до +9…+12°C. Несмотря на легкую прохладу, погодные условия останутся вполне комфортными для прогулок и отдыха.

Ветер будет слабым, около 4 м/с, с переменным направлением, создавая приятный освежающий эффект. Осадки маловероятны — день и ночь пройдут под чистым небом.

Атмосферное давление будет держаться на уровне 754–756 мм рт. ст., что может слегка повлиять на самочувствие метеозависимых людей, однако серьёзных ухудшений ожидать не стоит.

Влажность воздуха колебаться в пределах 37–70%, а уровень ультрафиолетового излучения достигнет умеренного показателя — около 6 единиц.

Магнитное поле останется стабильным и спокойным, что дополнительно создаст благоприятные условия для здоровья.

По долгосрочным прогнозам, сохранится стабильная весенняя погода: без осадков, с дневной температурой от +16 до +22°C.

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