Прогноз погоды в Одессе с 28 апреля по 4 мая 2025 года ожидается потепление, солнце и стабильная весна.

В период недели с 28 апреля по 4 мая 2025 года в Одессе ожидается устойчивое потепление и приятная весенняя погода, передает Politeka.

По данным синоптиков, неделя пройдет под знаком ясного неба, отсутствия осадков и постепенного повышения температуры.

Жителям города стоит готовиться к комфортной, хотя и несколько изменчивой погоде.

Температурные показатели будут варьироваться от +9°C в начале недели до +21…24°C поближе к выходным.

Понедельник и вторник, 28-29 апреля, станут самыми прохладными днями - днем ​​ожидается +13...14°C. Однако уже в среду и четверг, 30 апреля и 1 мая погода станет по-настоящему весенней: солнечной, теплой и идеальной для отдыха на открытом воздухе.

Ветер в течение этих дней будет умеренным — до 4,2 м/с. Такая скорость создаст легкий освежающий эффект, не снижая общего ощущения тепла.

Это идеальные условия для прогулок, пикников и городских мероприятий.

Осадков на всю неделю не прогнозируется. Преобладает сухая и ясная погода, а в солнечные дни станут настоящим подарком для одесситов и туристов.

На фоне общеукраинского потепления температуры по стране поднимаются до +23°C и выше, особенно в южных и западных регионах. Весна уверенно набирает обороты.

Атмосферное давление будет повышено. Это может повлиять на метеозависимых людей, хотя серьезных колебаний не ожидается.

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