В четверг, 8 мая 2025 года, в Одессе ожидается преимущественно пасмурная погода, сообщает издание Politeka.
С раннего утра и до позднего вечера небо будет затянуто облаками. Осадки маловероятны, однако не исключен легкий дождь.
Атмосфера в течение дня останется спокойной и серой, без резких погодных перемен.
Днем воздух прогреется до +17°C, а к вечеру температура немного снизится до комфортных +15°C. Ветер слабый, переменного направления, со скоростью до 5,5 м/с, что создаст лёгкое ощущение прохлады.
Атмосферное давление останется в пределах нормы, влажность — умеренной. Уровень ультрафиолетового излучения будет безопасным, поэтому день подойдёт для прогулок и спокойного отдыха на свежем воздухе.
Для людей, чувствительных к переменам погоды, возможны незначительные колебания давления, однако серьезного дискомфорта они не вызовут. Геомагнитная обстановка также ожидается стабильной.
Несмотря на общее потепление, майская погода в Одессе может преподнести неожиданные сюрпризы — от резких перепадов до кратковременных похолоданий и даже заморозков.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, май 2025 года обещает быть теплее климатической нормы.
Среднесуточные температуры по стране превысят стандартные показатели на 1,5–2°C и составят от +15 до +19°C. На юге Украины, в том числе в Одессе, дневные температуры будут достигать +21…+24°C и выше.
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