Місцевих мешканців чекають відключення газу на тиждень з 5 по 12 травня на Харківщині, тож варто знати, до чого готуватися.

Відключення газу на тиждень з 5 по 12 травня на Харківщині стосуватимуться одного міста, повідомляє Politeka.

Відключення газу на тиждень з 5 по 12 травня на Харківщині передбачають, що мешканцям Балаклії варто бути готовими до змін у побуті. Очікується тимчасове припинення постачання.

За словами представників філії підприємства, яке обслуговує газові мережі, 7 числа заплановані технічні роботи. Вони спрямовані на підвищення надійності та стабільності постачання для всього міста. Проте, як це часто буває, для проведення робіт буде необхідно тимчасово зупинити подачу блакитного палива.

Щоб уникнути довготривалого розподілу фахівців по домівках, мешканців просять самостійно припинити користування газом з восьмої ранку в середу. Якщо це вдасться реалізувати, система залишиться стабільною і не потребуватиме складного перезапуску. У такому разі працівники зможуть провести ремонт без загального припинення постачання.

Усі ці заходи планують завершити ще того ж вечора, але лише після офіційного повідомлення можна буде знову користуватися блакитним паливом у побуті. Відключення газу на тиждень з 5 по 12 травня на Харківщині стосується переважно технічної підготовки мереж до наступного періоду експлуатації.

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