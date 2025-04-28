Допомога для одиноких пенсіонерів у Харкові, дізнайтесь, хто може розраховувати на виплати у 2025 році.

У Харкові продовжує діяти державна програма підтримки людей похилого віку, особливо самотніх пенсіонерів, які не мають родичів або не отримують від них необхідної допомоги, передає Politeka.

Ця ініціатива спрямована на покращення якості життя вразливих категорій населення.

Фінансова підтримка регулюється положеннями Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю».

Згідно із законодавством, держава щомісяця виплачує гроші літнім громадянам, які відповідають встановленим критеріям.

2025 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2361 гривню. Самотні пенсіонери, які задовольняють вимоги програми, можуть претендувати на щомісячну доплату у розмірі 944 гривні, що становить 40% від зазначеного прожиткового мінімуму.

Хто може отримати доплату?

Щоб мати право на отримання додаткової виплати, необхідно відповідати таким умовам:

отримувати виключно вікову пенсію;

потребувати постійного догляду;

проживати без інших членів сім'ї;

досягти віку 80 років.

Для оформлення виплати слід звернутися до Пенсійного фонду України та надати наступний перелік документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (ІПН);

медична довідка про необхідність постійного догляду;

документальне підтвердження відсутності інших виплат;

висновок лікарської комісії про стан здоров'я.

Після успішного оформлення пенсіонер щомісяця отримуватиме майже 1000 гривень додатково, що значно полегшить фінансове навантаження та підвищить рівень життя.

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