Помощь для одиноких пенсионеров в Харькове, узнайте, кто может рассчитывать на выплаты в 2025 году.

В Харькове продолжает действовать государственная программа поддержки пожилых людей, особенно одиноких пенсионеров, которые не имеют родственников или не получают от них необходимой помощи, передает Politeka.

Данная инициатива направлена на улучшение качества жизни уязвимых категорий населения.

Финансовая поддержка регулируется положениями Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Согласно законодательству, государство ежемесячно выплачивает деньги пожилым гражданам, соответствующим установленным критериям.

В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну. Одинокие пенсионеры, удовлетворяющие требованиям программы, могут претендовать на ежемесячную доплату в размере 944 гривны, что составляет 40% от указанного прожиточного минимума.

Кто может получить доплату?

Чтобы иметь право на получение дополнительной выплаты, необходимо соответствовать следующим условиям:

получать исключительно возрастную пенсию;

нуждаться в постоянном уходе;

проживать без других членов семьи;

достигнуть возраста 80 лет.

Для оформления выплаты нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить следующий перечень документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (ИНН);

медицинская справка о необходимости постоянного ухода;

документальное подтверждение отсутствия иных выплат;

заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья.

После успешного оформления пенсионер будет ежемесячно получать почти 1000 гривен дополнительно, что значительно облегчит финансовую нагрузку и повысит уровень жизни.

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