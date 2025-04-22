Одинокие пенсионеры в Харькове могут получить дополнительную ежемесячную помощь, стало известно, что для этого нужно.

В Харькове действуют социальные программы, направленные на поддержку одиноких пенсионеров , не имеющих родственников или не получающих от них помощи, сообщает Politeka.

Это регулируются Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на выплаты и лицам с инвалидностью».

Государство ежемесячно оказывает финансовую поддержку отдельным категориям пожилых людей. Сумма зависит от установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

На 2025 год прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну.

Удовлетворяющие требованиям одинокие пенсионеры в Харькове могут получать ежемесячную доплату в размере 944 гривны (40% от прожиточного минимума).

Для получения этой социальной выплаты необходимо соответствовать следующим условиям:

получает только надбавки по возрасту;

нуждается в постоянном уходе;

проживает сам;

достиг 80-летнего возраста.

Чтобы оформить доплату, необходимо обратиться в ПФУ со следующими документами:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер (ИНН);

медицинская справка о необходимости ухода;

выписка, подтверждающая, что других выплат лицо не получает;

заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья.

В случае успешного оформления документы пенсионер будет ежемесячно получать дополнительно почти 1000 гривен, что существенно улучшит финансовое положение.

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