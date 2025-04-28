Стало відомо, як подорожчання оренди квартир у Харкові у квітні зачепило ринок нерухомості.

Подорожчання оренди квартир в Харкові спостерігалось на початку року, проте в квітні ціни значно просіли, що не може не радувати, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили на сайті каталогу житлових комплексів України "ЛУН".

Станом на квітень 2025 року ціни залишаються порівняно стабільними. Так, за даними агенцій нерухомості, орендувати однокімнатну в середньому коштує близько 4 000 гривень на місяць.

Подорожчання оренди квартир в Харкові не зачепило двокімнатні оселі. Ціни на них стартують від 5 500 гривень, а трикімнатне житло в середньому обійдеться орендарю у 7 000 гривень щомісяця.

Вартість оренди залежить від розташування. Найдоступніші зафіксовані в Салтівському районі, тоді як Шевченківський район залишається лідером за вартістю — тут житло під оренду найдорожче.

Підкреслимо, що станом на квітень 2025 року середня вартість квадратного метра житла у новобудовах Харкова становить $799. Цей показник майже співпадає з цінами в сусідній Полтавській області ($776) і майже вдвічі нижчий, ніж у столиці — Києві, де квадратний метр коштує близько $1340.

За словами аналітиків, упродовж останнього року ціни на житло в новобудовах міста та області поступово зростали, що відповідає загальноукраїнському тренду. Водночас упродовж останнього місяця жодних змін у вартості квадратного метра не зафіксовано.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Харкові: де точно нададуть прихисток.

Також Politeka писала, Подорожчання оренди квартир у Харкові: скільки доведеться платити за бюджетне житло.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання оренди квартир у Харкові: зміна цін здивує українців.