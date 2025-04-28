Стало известно, как подорожание аренды квартир в Харькове в апреле задело рынок недвижимости.

Подорожание аренды квартир в Харькове наблюдалось в начале года, однако в апреле цены значительно просели, что не может не радовать, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили на сайте каталога жилых комплексов Украины "ЛУН".

По состоянию на апрель 2025 года цены остаются сравнительно стабильными. Так, по данным агентств недвижимости, арендовать однокомнатную в среднем стоит около 4000 гривен в месяц.

Подорожание аренды квартир в Харькове не задело двухкомнатные дома. Цены на них стартуют от 5500 гривен, а трехкомнатное жилье в среднем обойдется арендатору в 7000 гривен ежемесячно.

Стоимость зависит от месторасположения. Самые доступные зафиксированы в Салтовском районе, тогда как Шевченковский район остается лидером по стоимости – здесь жилье самое дорогое.

Подчеркнем, что на апрель 2025 года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках города составляет $799. Этот показатель почти совпадает с ценами в соседней Полтавской области ($776) и почти вдвое ниже, чем в столице – Киеве, где квадратный метр стоит около $1340.

По словам аналитиков, за последний год стоимость на жилье в новостройках города и области постепенно росли, что соответствует общеукраинскому тренду. В то же время за последний месяц никаких изменений на рынке квадратного метра не зафиксировано.

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