Подорожчання оренди квартир у Харкові поступово дає про себе знати і місцеві мешканці змушені обирати між безпекою та економією.

Незважаючи на те, що у деяких районах міста є бюджетні варіанти, подорожчання оренди квартир у Харкові не припиняється, повідомляє Politeka.

З кожним місяцем знайти гарну та економічно вигідну домівку стає все складніше. Водночас попит не зменшується, особливо на бюджетні варіанти до 3000 гривень.

Зараз на ринку трохи більше тисячі активних оголошень. Із них лише 169 мають вартість, що вписується у “бюджетний” ліміт до 3 тисяч в місяць. Це свідчить про те, що подорожчання оренди квартир у Харкові все частіше змушує людей з обмеженими ресурсами вибирати більш небезпечні, але мені за ціною варіанти.

Одна із таких пропозицій - на вулиці Світлій за 3000 гривень. Однокімнатне житло з площею 33 квадратних метри, розташоване на першому поверсі старенького, але доглянутого будинку. Місце зручне, поряд усе необхідне для життя.

Ще один варіант — провулок Шевченківський. Тут здається компактна 1-кімнатна на другому поверсі новобудови. Євроремонт, кондиціонер, пральна машина та іншіі зручності. Ціна 2900 грн. За деталями по цих двох позиціях варто телефонувати власниці Ірині за номером 0977064515.

А ось на вулиці Чернівецькій, у ЖК “Воробйові гори”, здається “гостинка” за 2000. Простір зовсім невеликий, але все необхідне в наявності, навіть є можливість заселитися з домашньою твариною. Щоправда, комунальні витрати взимку “з’їдають” ще близько 1200 грн.

Попри поодинокі винятки, подорожчання оренди квартир у Харкові відчувається навіть у нижньому ціновому сегменті.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, що Тариф на воду підвищили, але не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.