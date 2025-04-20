Подорожание аренды квартир в Харькове постепенно дает о себе знать и местные жители вынуждены выбирать между безопасностью и экономией.

Несмотря на то, что в некоторых районах города бюджетные варианты, подорожание аренды квартир в Харькове не прекращается, сообщает Politeka.

С каждым месяцем найти хороший и экономически выгодный дом становится все сложнее. В то же время, спрос не уменьшается, особенно на бюджетные варианты до 3000 гривен.

Сейчас на рынке чуть больше тысячи активных объявлений. Из них только 169 имеют стоимость, которая вписывается в бюджетный лимит до 3 тысяч в месяц. Это свидетельствует о том, что подорожание аренды квартир в Харькове все чаще заставляет людей с ограниченными ресурсами выбирать более опасные, но мне по цене варианты.

Одно из таких предложений – на улице Светлой за 3000 гривен. Однокомнатное жилье с площадью 33 квадратных метра расположено на первом этаже старого, но ухоженного дома. Место удобно, рядом все необходимое для жизни.

Еще один вариант – переулок Шевченковский. Здесь сдается компактная 1-комнатная на втором этаже новостройки. Евроремонт, кондиционер, стиральная машина и остальные удобства. Цена 2900 грн. По деталям по этим двум позициям следует звонить по телефону владелице Ирине по номеру 0977064515.

А вот на улице Черновицкой, в ЖК "Воробьевы горы", кажется "гостинка" за 2000. Пространство совсем небольшое, но все необходимое в наличии, даже есть возможность заселиться с домашним животным. Правда, коммунальные расходы зимой съедают еще около 1200 грн.

Несмотря на редкие исключения, подорожание аренды квартир в Харькове ощущается даже в нижнем ценовом сегменте.

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