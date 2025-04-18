Станом на квітень 2025 року почалося подорожчання оренди квартир у Харкові, повідомляє Politeka.

За даними порталу Rieltor, середня ціна оренди однокімнатної квартири в місті складає близько 6 000 грн на місяць, що робить Харків одним з найбільш доступних міст для орендарів. Однак, ціни значно варіюються залежно від району і типу.

Зокрема, вартість у новобудовах і преміум-класу вже помітно зросла. Так, орендувати нерухомість в новому ЖК "Миру-4" на вул. Миру, 59, з двома кімнатами та усіма зручностями коштує 15 000 грн на місяць. Помешкання укомплектоване побутовою технікою та меблями, з великим балконом і доступом до метро "Індустріальна".

Ще одна пропозиція — в ЖК "Будинок з Ротондами" на вул. Сухумській, 11, коштує 18 000 грн на місяць. Це житло в бізнес-класі з додатковими зручностями, такими як консьєрж, відеоспостереження та паркінг.

Для тих, хто шукає більш доступні варіанти, є пропозиція на проспекті Тракторобудівників, 103 Г, з орендною платою 7 000 грн на місяць. Домівка має необхідні побутові прилади і знаходиться в районі з розвиненою інфраструктурою.

Попри складну ситуацію в регіоні, попит на житло залишається, що зумовлює подорожчання оренди квартир у Харкові.

Експерти прогнозують, що ціни залишатимуться нестабільними, особливо в районах з частковими руйнуваннями або близькістю до лінії фронту.

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