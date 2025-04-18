По состоянию на апрель 2025 года началось подорожание аренды квартир в Харькове , сообщает Politeka.

По данным портала Rieltor , средняя цена аренды однокомнатной квартиры в городе составляет около 6 000 грн. в месяц, что делает Харьков одним из самых доступных городов для арендаторов. Однако цены значительно варьируются в зависимости от района и типа.

В частности, стоимость в новостройках и премиум-классе уже заметно выросла. Так, арендовать недвижимость в новом ЖК "Мира-4" на ул. Мира, 59 с двумя комнатами и всеми удобствами стоит 15 000 грн в месяц. Апартаменты укомплектованы бытовой техникой и мебелью, с большим балконом и доступом к метро "Индустриальная".

Еще одно предложение – в ЖК "Дом с Ротондами" на ул. Сухумской, 11, стоит 18 000 грн в месяц. Это жилье в бизнес-классе с дополнительными удобствами, такими как консьерж, видеонаблюдение и паркинг.

Для ищущих более доступные варианты есть предложение на проспекте Тракторостроителей , 103 Г, с арендной платой 7 000 грн в месяц. Дом имеет необходимые бытовые приборы и находится в районе с развитой инфраструктурой.

Несмотря на сложную ситуацию в регионе, спрос на жилье остается, что приводит к подорожанию аренды квартир в Харькове.

Эксперты прогнозируют, что цены будут оставаться нестабильными, особенно в районах с частичными разрушениями или близостью к линии фронта.

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